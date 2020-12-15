صور.. طائرة شحن مصرية تغرس فى الطين بمطار بلجيكى

جدة - نرمين السيد - تعرضت طائرة مصر للطيران للشحن الجوى، من طراز إيرباص 200 - 330 ذات حروف التشغيل SU _ GC j، لعطل فنى مفاجئ أثناء إقلاعها من مدينة أوستند ببلجيكا متجهة إلى مطار القاهرة الدولى.





وأكدت مصادر مسؤولة، أن طائرة الشحن الجوى أنحرفت أثناء سيرها على الممر استعدادا لإقلاعها وغرست فى الطين، مما تسبب فى تعطل الطائرة التى كانت محملة بالبضائع. وتدخل على الفور فريق الإنقاذ ولتجهيزات بالمطار لإصلاح العطل وعودة الطائرة.

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