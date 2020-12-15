انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تصدر بيان عن حالة الطقس و4 محافظات تقرر تعطيل الدراسة بها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس اليوم، يعد من أكثر الأمور التي يبحث عنها المصريين خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية في البيانات المتتالية الصادرة عن الهيئة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث من المتوقع أن يكون اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 هو بداية لتعرض البلاد وخصوصاً المحافظات والمدن الساحلية لسقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسوف نستعرض خلال السطور التالية البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة طقس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

وقد أدي سوء الأحوال الجوية إلى تعطيل الدراسة في 4 محافظات وذلك للحفاظ على حياة الطلاب ولإعطاء الأجهزة التنفيذية الفرصة لرفع الآثار السلبية المترتبة على سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم:-

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر منها بخصوص حالة طقس اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 بأنه من المتوقع أن تكون حالة طقس الثلاثاء على محافظات الجمهورية كالتالي:-

* طقس معتدل على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

* طقس مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة

* طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم على كافة مدن ومحافظات الجمهورية:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع سقوط أمطار على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وذلك كالتالي:-

* سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم).

* أمطار متوسطة على مناطق في محافظات (دمياط وبورسعيد).

* أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الاسماعيلية، السويس).

* أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى.

ويمكن معرفة باقي تفاصيل حالة طقس اليوم من البيان التالي:-