المصرية للاتصالات تعلن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة



في ظل تساؤل المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة، أوضحت المصرية للاتصالات أنها تطرح فاتورة التليفون الأرضي الجديدة عبر موقع المصرية للاتصالات مع بداية شهر يناير المقبل أول فاتورة في 2021 وتستمر لمدة شهر من تاريخ إعلانها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

يستعرض تحيا مصر طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ينايير 2021 على النحو التالي: