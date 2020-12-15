تفاصيل تعطيل الدراسة في 4 محافظات ساحلية بسبب سوء حالة الطقس اليوم.. القرارات تشمل المعلمين والطلاب.. والإرصاد تحذر المواطنين من الخروج



حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من سوء حالة الطقس اليوم الثلاثاء لاسيما في المدن الساحلية، مطالبة بعدم الخروج من منازلهم وقت الأمطار أو العواصف الترابية، الأمر الذي دفع بعض المحافظات إلى تعطيل الدراسة حفاظًا على سلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

مطروح : تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارا بتعطيل الدراسة الثلاثاء، فى جميع مدارس المحافظة، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين، فى ظل التوقعات بسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة مطروح.

وأفاد محافظ مطروح، تعطيل الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وأشار إلى أنه طبقاً لتقارير وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع سقوط الأمطار صباحا على مناطق السلوم ومرسى مطروح، وعدد من المناطق الأخرى بالساحل الشمالى.

أضاف "شعيب" أن حالة الطقس حاليا مستقرة نسبيا، ولا يوجد سقوطا للأمطار، وأنه تم اتخاذ القرار تحسبا لسوء حالة الطقس، وحرصا على سلامة الطلاب.

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البحيرة: مستعدون لمواجهة الأمطار



قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة، الثلاثاء 15 ديسمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز ادكو ورشيد وكفر الدوار وذلك لسوء الاحوال الجوية حفاظًا على سلامة الطلاب ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الامطار الغزيرة وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.

كفر الشيخ تشكل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس



ومن جانبه، قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، الثلاثاء، بالمراكز الساحلية "بلطيم، البرلس، مطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري

ويأتي ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، والتي توقعت بتعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأمطار غزيرة خلال الغد.

وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة وتلقى بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقة بالأمطار بشكل فورى.

