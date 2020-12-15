تفاصيل مثيرة بين شوطى مباراة القرن.. موسيمانى يكشف ماذا حدث

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، إنه بين شوطى المباراة بين الأهلى والزمالك، دخلنا إلى غرفة الملابس، وبدأ الحارس محمد الشناوى فى الحديث للاعبين، وعنفهم بشدة على الأداء الذى قدموه خلال الشوط الأول.
وتابع، كان الشناوى شديد التعنيف للاعبين، ولم اتدخل نهائيًا أثناء حديثه، لأننى رأيت أن الشناوى يعرف تركيبة اللاعبين، وبعد انتهاء حديثه بدأت فى توجيه اللاعبين تكتيكا، وكيفية التحرك والانتقال بالكرة.
وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس، إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب عاطفى جدا وصعب التحكم به، لكن مهارى ويمتلك قدرات كبيرة.
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