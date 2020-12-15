رياح مُثيرة للرمال وتوقعات بسقوط أمطار الثلاثاء .. اعرف درجات الحرارة اليوم

يتوقع خُبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة.

ويتوقع خُبراء الهيئة أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة الطقس اليوم



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

تحيا مصر ينشر درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:



القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

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سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.