فيديو .. فتاة توضح كيف أصيب 12 شخصا من عائلتها بـ كورونا بسبب عيد ميلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت أسماء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، مساء أمس الإثنين : "مع أول موجة لـ كورونا كنا نراعى جميع الإجراءات الاحترازية، ولم نكن نتقابل أو نسافر وكنا ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية، ولكن مع تراجع أعداد الإصابات، وإعادة الفتح بدأنا فى الخروج، وإهمال الإجراءات الاحترازية، والتباعد، وارتداء الكمامة".

أضافت : "ذهبنا إلى عيد ميلاد ابن شقيقى، وتقابلنا هناك مع عدد كبير من أفراد الأسرة وكان أحد الحاضرين يعانى من كورونا، لكنه كان يظن أنه دور إنفلونزا عادى وأخذ المضادات الحيوية العادية".

وتابعت: "بعد يومين من عيد الميلاد بدأت الأعراض تظهر على جميع المشاركين فى عيد الميلاد، وكنا 8 أفراد تباعًا ثم بعد فترة ظهرت الأعراض على شقيقى ووالدتى اللذين لم يشاركا فى عيد الميلاد، لأن أخى الكبير زارهم، وكان حاضرًا عيد الميلاد وحاملا للفيروس فأصيبوا بالعدوى، ليبلغ إجمالى الإصابات 12 إصابة".

تابعت: "بعد عيد الميلاد بأسبوع معظمنا أصيب و3 نقلوا للعناية المركزة منهم شقيقى الأكبر، وشقيقتى الكبرى ووالدتى التى مكثت 3 أسابيع فى الرعاية المركزة".

وجهت نصيحة للمصريين قائلة: "بلاش تتساهلوا الموضوع صعب عشان ماتعدوش حد قريب منكم".