جمعة يناقش مع سفير مصر الجديد بالأمم المتحدة جهود الأوقاف لنشر الوسطية

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان خلال اللقاء، عددًا من الملفات كان أبرزها جهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى داخل وخارج مصر، من خلال من الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، كما تمت مناقشة تزويد مراكز إسلامية عدة حول العالم بإصدارات من هذه الترجمة.

ووفقًا لبيان وزارة الأوقاف، فقد ناقش الدكتور محمد مختار جمعة والسفير إيهاب جمال الدين، جهود "الأوقاف" فى مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها فى خدمة المجتمع، وقال البيان إنه تم بحث سبل الاستفادة من جهود الوزارة فى مواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التنسيق لإبراز التجربة المصرية فى ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات.

وأطلع وزير الأوقاف، السفير الجديد على خطة الوزارة فى بناء الوعى وإعدادها لمؤتمر دولى كبير خلال شهر مارس المقبل، تحت عنوان : "حوار الأديان والحضارات والثقافات".