نائب وزير التعليم العالى يشهد تخرج دفعة جديدة من برنامج تدريب المبعوثين

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات والمُشرف على قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، مساء أمس الإثنين فى مقر الأكاديمية.





وخلال الاستقبال شهد نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات حفل تخرج الدفعة الثانية من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبى للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب لـ أعضاء هيئة التدريس الملتحقين بالبرنامج التدريبى أنهم أصبحوا جزءًا من خريجى الأكاديمية التى ستظل بيتهم المفتوح دائمًا لكل استفسار أو استشارة أو دعم، وعبرت عن مدى فخرها بهم.

وأضافت قائلة: "حقا ليس من فراغ أن رجال العلم فى مرتبة الأنبياء، فإن لأساتذة الجامعات تأثيرًا كبيرًا على أفكار الشباب ورؤاهم فى فترة الدراسة الجامعية، حيث إنها الفترة التى يتكون بها الشكل النهائى من اتجاهات التفكير، فدوركم كبير ومهم جدًا".

وفى سياق متصل، قدم الدكتور محمد عاشور، الشكر للأكاديمية والدكتورة رشا على الدعوة الكريمة وعلى تقديم هذا البرنامج المتميز، عبر عن تشرفه أن يكون ممثلًا عن وزارة التعليم العالى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية، مؤكدًا لأعضاء الدفعة الثانية أن مهمتهم فى البعثات كبيرة وليست بسيطة لأنهم لا يمثلوا أنفسهم فقط بل يمثلون بلدهم مصر.

وفى نهاية اللقاء، قامت الدكتورة رشا راغب، والدكتور محمد عاشور بتسليم الشهادات لأعضاء الدفعة الثانية وتم التقاط الصورة الجماعية الرسمية التذكارية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالى يستهدف تدريب 628 من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية على دفعات متتالية، وتم تخريج الدفعة الأولى منهم والتى كان قوامها 28 متدرب فى 17 نوفمبر الماضى، ويُقدم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين، الأولى تتم داخل مقر الأكاديمية الوطنية ولمدة 7 أيام تدريب مكثف وتعتمد على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفى والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، ويقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم، لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، والثانية تقدم من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتضم محاور هامة كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وكل ما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.