أستاذة بـ طب قصر العينى : لقاحات كورونا لا تضمن الحماية الكاملة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مها جعفر أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى، إن اللقاحات المطروحة ضد فيروس كورونا المستجد، لا تضمن حتى الآن الحماية الكاملة من الإصابة به.





وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه لا حاجة للتعجل بشأن أخذ لقاح كورونا ما دام هناك بروتوكولات علاجية ضد كوفيد 19، أثبتت بالفعل، وفقا للإحصائيات، انخفاض نسبة حدوث حالات حرجة جراء العدوى. وتابعت: "لا نعرف حتى الآن نسبة حماية اللقاح من الإصابة بـ كورونا ولا الوقت الذى ستستمر خلاله الحماية، بدليل أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى مع الذين تناولوا اللقاح".

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