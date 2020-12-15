اليوم .. مصر تستقبل الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الصينى

تصل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى الذى تنتجة شركة سينوفارم الصينية إلى مصر اليوم الثلاثاء وتضم 50 ألف جرعة جديدة ليصبح بوصول الدفعة الثانية برصيد وزارة الصحة 100 ألف جرعة تكفى لـ 50 ألف شخص على أن تبدأ عملية التطعيم بالجرعة الأولى ثم تكون الجرعة الثانية بعد 21 يوما.
وفي وقتِ سابق، أكدت الدكتورة هالة زايد قالت إن مصر تشهد يوم تاريخي، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري.
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وأكدت هالة زايد أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
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