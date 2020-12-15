صور .. توقيع بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - وقَّع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، مساء أمس الإثنين، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تمثلها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية بمقر الأكاديمية، لتصبح الأكاديمية الوطنية وفقًا للبروتوكول هى الجهة الاستشارية المنوطة بتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة، بالإضافة إلى عمل إعادة الهيكلة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية.





من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا راغب، أن اللواء محمود شعراوى، من أكثر الشخصيات الداعمة للأكاديمية الوطنية وللكثير من الأنشطة التى تقدمها، كما عقبت على توقيع البروتوكول قائلةً إن "هذا البروتوكول هو الأول من نوعه فى الدولة المصرية حيث تستعين جهة حكومية بأخرى فى إعادة هيكلتها فتقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعادة هيكلة مركز التنمية المحلية بسقارة"

وشددت الدكتورة رشا على أنه لابد للمركز وللأكاديمية أن يكونوا على نفس قدر المساواة من التميز"، وأضافت أنها ترى فى هذا الحدث نجاح لتكامل أجهزة الدولة المصرية.

وفى سياق متصل، قال وزير التنمية المحلية، إن التعاون المستمر والبناء بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب بدأ بالفعل منذ عام 2019 ومستمر حتى الآن، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع الأكاديمية فى العديد من الأنشطة، منها إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التى تعلنها وتديرها الوزارة، بالإضافة إلى تدريب نواب المحافظين وعقد ورش عمل تفاعلية لهم.

وأكد شعراوى أن هناك تعاونًا لتدريب العاملين بالمحليات وخصوصا ممن يتعاملون مع الجمهور والمجتمع بشكل مباشر من خلال مبادرة المسؤول الحكومى المحترف، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات أيضًا، وكذلك تطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذى يعد الذراع التدريبية للوزارة، حيث يضطلع بتنفيذ أكثر من 130 دورة تدريب سنويًا للعاملين بالمحليات يستفيد منها أكثر من 5000 متدرب على مدار 42 أسبوعًا تدريبيًا.

وأوضح الوزير أنه يتم أيضًا التصميم والتخطيط والتنفيذ للتكليف الرئاسى بتدريب 200 من كوادر الصف الثانى بالمحافظات، بالإضافة إلى عدد من المتميزين من خريجى دورات إعداد المستقبل التى ينظمها مركز تدريب سقارة التابع للوزارة سنويًا، وأن الأكاديمية بصدد تصميم وتخطيط وتنفيذ 52 دورة تدريبية من خلال خمس برامج تدريبية رئيسية توجه للمتحدثين الرسميين والإعلاميين بالمحافظات ومديرى التدريب ومراكز التدريب ورؤساء المدن والأحياء وسكرتيرى العموم والمساعدين وسكرتيرى عموم المحافظات.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه الدورات "مهارات التحدث إلى الجمهور ووسائل الإعلام، والمراسم والبروتوكولات والإتيكيت، وإدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات، والتسويق الرقمى، ورؤية مصر 2030، والتحول الرقمى وأمن المعلومات، والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقاومته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجى الفعال".

وفى سياق متصل، التقى وزير التنمية المحلية مع متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة عَقِب توقيع البروتوكول، حيث هنأهم على القبول بالبرنامج بعد رحلة اختبارات قبول وتنافسية شديدة، مشددا على ضرورة أن يحرصوا دائمًا على التميز فى كل شىء سواء كان يعمل بوظيفة سياسية أو حكومية أو بالقطاع الخاص، كما تحدث معهم عن تجربة التدريب الميدانى بالمحافظات التى سيخوضونها فى نهاية البرنامج، وتمنى لهم التوفيق ووعدهم بلقاء آخر سيتم فيه الحديث باستفاضة عن المحليات.

جدير بالذكر، أن التعاون بين الأكاديمية الوطنية ووزارة التنمية المحلية ليس حديث عهد، فمن أهم أوجه التعاون التى تمت من قبل هو التدريب الميدانى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية فى محافظات مصر، حيث قضى المتدربون شهرًا كاملًا داخل دواوين المحافظات تحت رعاية المحافظين وبإشراف مباشر من النواب، وكذلك شاركت الأكاديمية الوطنية فى عملية فرز واختيار المتقدمين للوظائف القيادية بالإدارة المحلية من 1600 مرشح تم استقبالهم بمقرها.