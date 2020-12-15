شاهد.. عمرو أديب : دول أوروبية تتحدث عن سلالة جديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن حكومات ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ألغت احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، كما شددت على التزاام المواطنين منازلهم حتى يوم 10 يناير المقبل.
وأوضح أن تلك الدول تعانى موجة انتشار شديد لوباء كوفيد 19 بسبب تحور الفيروس وأصبح أكثر سرعة وقدرة على الانتشار، داعيا إلى استمرار توخى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.
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