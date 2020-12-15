نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفاجي: هذه الأزمات تواجه مجال البحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد خفاجي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن بعض أزمات التي تواجه البحث العلمي في مصر.

وأوضح "خفاجي" في حوار خاص للفجر أن حل بعض الأزمات التي تواجه البحث العلمي، تتلخص في تمويل المشروعات، لافتا إلى وجود نقص شديد في أعداد الباحثين خاصة في مجال البيانات، فنقص العدد يقلل من انتاج.

وتابع: "نحن نقدم فقط 6 أبحاث طوال العام".