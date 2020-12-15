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خفاجي: هذه الأزمات تواجه مجال البحث العلمي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف  الدكتور محمد خفاجي  الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن بعض أزمات التي تواجه البحث العلمي في مصر.

وأوضح "خفاجي" في حوار خاص للفجر أن حل بعض الأزمات التي تواجه البحث العلمي، تتلخص في تمويل المشروعات، لافتا إلى وجود نقص شديد في أعداد الباحثين خاصة في مجال البيانات، فنقص العدد يقلل من انتاج.

وتابع: "نحن نقدم فقط 6 أبحاث طوال العام".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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