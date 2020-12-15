شاهد .. جمال شيحة : لقاحات كورونا آمنة وأنصح بأخذها سريعا

جدة - نرمين السيد - علق أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، الدكتور جمال شيحة، على حالة الاختلاف بشأن اللقاحات المطروحة ضد فيروس كورونا، بين فريق يؤيد أخذه وآخر يدعو للتريث فى هذا الصدد، وفئة ثالثة ترفض تناوله بشكل قاطع.





وخلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، نصح الدكتور جمال شيحة بأخذ اللقاح فورا وبدون تردد، مرجعا السبب إلى ما تؤكده الحقائق العلمية من الآثار السلبية لوباء "كوفيد 19"على العالم صحيًا واقتصاديًا على مستوى الدول والأفراد. وقال أستاذ الكبد، إن اللقاحات الصينية والروسية والأمريكية والإنجليزية آمنة وفعالة بنسبة لا تقل عن 86% وتصل إلى 95%، مشيرًا إلى أن الصين أجرت أبحاثًا على مليون شخص ممن أخذوا لتطعيم وهو ما يجعل هناك مادة علمية ثابتة تؤكد فعالية وأمان اللقاحات.

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