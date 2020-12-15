جدة - نرمين السيد - وقال اللواء عمرو حنفى خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه على مدار فترة زمنية طويلة اعتمدت الغردقة على خط واحد لتحلية مياه الشرب، كان قادما من الكريمات بمحافظة قنا وكانت طاقته الاستيعابية 45 ألف متر مكعب.
وأضاف أنه كان هناك محاولات لإنشاء شبكة مياه متكاملة بالغردقة، ولكن المشروعات تعثرت ولم تُستَكمل، وأنه عام فى 2017 تم إنشاء محطة اليسر بتعليمات الرئيس السيسى والتى تعد ضمن أطبر محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية 80 ألف متر مكعب، لافتًا إلى أن ما أعاق استخدامها هو عدم قدرة شبكات الصرف الصحى الموجودة على استيعاب هذا الطاقة من المياه.
وتابع محافظ البحر الأحمر: "بدأنا العمل على محطة تحلية مياه ثلاثية الاستخدام بتكلفة 800 مليون جنيه.. ولم يكن هناك صرف صحى فى الغردقة بالكامل حيث كانت تعتمد على نظام الصرف بـ"الطرنشات".. والأمر استغرق سنة كاملة حتى إنشاء شبكة كاملة للصرف الصحى".
وواصل: "تم إجراء تجربة مبدأية على مجطة مياه ثنائية وسيتم الربط مباشرة على الثلاثية فور انتهاء التجربة مشيرا إلى أن ذلك سيتم الانتهاء منه خلال أيام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحر الأحمر: تدشين محطة تحلية مياه وشبكة صرف صحى كاملة بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.