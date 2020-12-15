طقس الثلاثاء .. رياح مثيرة للرمال وأمطار على عدة مناطق.. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، فإن الطقس سيكون باردا ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق من "مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم" متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس"، وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحرى المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 19 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 19 14

بلطيم 19 15

مطروح 19 13

السلوم 18 10

سيوة 19 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 20 15

المنصورة 19 14

الإسماعيلية 20 15

السويس 20 15

العريش 21 15

رفح 21 15

رأس سدر 20 18

نخل 18 09

نويبع 22 19

طابا 20 17

كاترين 15 06

الطور 24 18

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 12

بنى سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 22 12

الأقصر 23 12

أسوان 25 13

إدفو 25 14

أبو سمبل 25 14

الوادى الجديد 23 11

حلايب 25 18

شلاتين 28 17