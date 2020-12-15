أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس النواب جلسة عامة فى ختام دور الانعقاد العادى السادس للفصل التشريعى الأول، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية.

القاهرة

تسيِّر شركة "مصر للطيران" 51 رحلة جوية تشمل رحلات داخلية وخارجية لنقل 5200 راكب.

القاهرة

يطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر، استراتيجية بناء الوعى 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ندوة للرأى بعنوان "المرأة فى الحضارة الإنسانية"، وذلك فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.

الإسكندرية

تعطل الدراسة بمحافظة الإسكندرية بقرار من المحافظ محمد الشريف، وفقا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

الإسكندرية

تستمر الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بقرار من رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وفقا للجداول الدراسية المعلنة، دون تعطيل الدراسة.

الإسكندرية

يعقد معهد جمهورية ألمانيا الاتحادية الثقافى "جوته" معرضا فنيا دوليا عبر الإنترنت بعنوان "خذنى إلى النهر" حول قضية تغير المناخ، ويضم أعمالا من مصر وكولومبيا والمكسيك والكونغو وعدة دول أخرى.

الجيزة

تطلق محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة، تشترك فيها الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

القاهرة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة فى تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بمناطق "امتداد النرجس بالتجمع الثالث - شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن".