الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد الثلاثاء بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة و يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 20% تقريبا ) مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( مطروح - السلوم - الاسكندرية - رشيد - بلطيم )، متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد )، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس).

الرياح

وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحرى المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار الى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 20 15

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 19 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 19 14

بلطيم 19 15

مطروح 19 13

السلوم 18 10

سيوة 19 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 20 15

المنصورة 19 14

الاسماعيلية 20 15

السويس 20 15

العريش 21 15

رفح 21 15

راس سدر 20 18

نخل 18 09

نويبع 22 19

طابا 20 17

كاترين 15 06

الطور 24 18

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 12