اليوم.. وزير الأوقاف وكرم جبر يطلقان استراتيجية بناء الوعى 2021

جدة - نرمين السيد - يطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الثلاثاء، استراتيجية بناء الوعى 2021.





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