هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق العقبة

جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، أن محطات الشبكة القومية للزلازال التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق مدينة العقبة.





وفى بيان رسمى، قال المعهد: "وقت الحدوث والقوة 11 30 04 صباحا بالتوقيت المحلى، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 29.5573°N شمالا، خط الطول 35.1162E شرقا، والعمق 20 كيلومترا". أشار إلى وصول إفادة للمعهد بأن بعض المواطنين شعروا بهذه الهزة، بينما شعر بها المتواجدون فى مدينة العقبة كبيرا.

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