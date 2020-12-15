اليوم.. ندوة للأوقاف بعنوان المرأة فى الحضارة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى. ويشارك فى الندوة كل من الدكتور خالد غانم "مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية"، والدكتور صبرى الغياتى "مسؤول المتابعة العلمية بمكتب وزير الأوقاف".

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