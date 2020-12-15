اليوم.. طلاب أولى ثانوى يخوضون الامتحان التدريبى بالتقييم الجديد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن الطلاب يؤدون الامتحان إلكترونيا على التابلت فى المدرسة أو المنزل فى مادتى اللغة العربية والأحياء، وسيبدأ الامتحان يبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، ويستطيع الطالب أن يؤدى الامتحان من المنزل أو المدرسة دون التقييد بمكان معين.

وأعلنت التربية والتعليم فى بيانها خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت "التربية والتعليم" أنه يتم إدخال كود الامتحان بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

وأكدت الوزارة أنه تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص بـ office 365.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية "بدون درجات" لطلاب الصف الأول الثانوى، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، وستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان.