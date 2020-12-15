مصدر بالكهرباء يكشف كواليس تعديل لائحة عقوبة سرقة التيار

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللائحة الخاصة بغرامة سرقة التيار الكهربائي، بهدف التوصيل للغير يتم تعديلها الآن فى جهاز مرفق الكهرباء.

واوضح المصدر، فى تصريح خاص لــ"دوت الخليج"، أن ذلك يأتى تخفيفا عن كاهل المواطنين بعد مطالبة رؤساء شركات توزيع الكهرباء تخفيف العقوبة لسهولة تنفيذها.

وكشف المصدر ان العقوبة بالنسبة لسارق التيار بهدف التوصيل للغير سيتم تخفيضها لتكون نفس قيمة استهلاكه الشهرى بمعنى ان كان قيمة استهلاكه 100 جنيه ستكون الغرامة 100 جنيه فقط.

وتابع المصدر، ان اللائحة الجارى تعديلها كانت تنص على ان غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لأعلى شريحة لمدة عام .

يذكر أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي كما نشرها جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاءت كالاتي :

- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

* فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

* فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه

كما جاء ان غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".

أما غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".