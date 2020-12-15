النواب ينهي الفصل التشريعي الأول اليوم بإقرار إتفاقيات دولية



ينهي مجلس النواب دور الانعقاد السادس اليوم الثلاثاء، حيث يعقد الجلسة العامة الأخيرة برئاسة الدكتور علي عبد العال، ويناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية.

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التقاير تتضمن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.