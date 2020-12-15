منها الموافقة على اتفاقية بين مصر وروسيا.. أبرز مناقشات جلسة البرلمان اليوم

جدة - نرمين السيد - تناقش جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2019 حول الموافقة على اتفاق بين مصر وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى، والموقع فى سوتشى بتاريخ 17 أكتوبر 2018.





ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة عدد من الاتفاقيات والتى جاءت على النحو التالى:

1 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض" وجى بى مورجان يوروب ليمتد "بصفته وكيل التسهيلات" وبنك جى بى مورجان تشيس إن إيه فرع لندن "بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى" ومؤسسات مالية أخرى محددة "بصفتهم المقرضون الأصليون" بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

3 - طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4 - طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14 مايو 2020 حول التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020