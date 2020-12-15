جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان هيئة السكة الحديد التعديلات على النحو التالى: - تعديل تركيب قطارى 188 / 187 أكسبرس القاهرة / السد العالى والعكس بعربات روسى بدلا من العربات المميزة بحيث يقوم من: القاهرة الساعة 6:00 مساءً يصل أسوان الساعة 10:30 صباحا، ويصل السد العالي الساعة 11:20 صباحا. ومن السد العالى يوم 16 ديسمبر 2020 الساعة 5:20 مساءً ومن أسوان 6:30 مساءً يصل القاهرة 10:45 صباحا. واعتبارا من الجمعة المقبل سيتم تعديل تركيب قطارات أرقام 345 و382 و391 و394 ركاب الزقازيق المنصورة - القاهرة الليمون "خط الشرق" والعكس بعربات مميزة كالتالى: - قطار 345 "الزقازيق-المنصورة" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 5:40 فجرا. - قطار 382 "المنصورة - القاهرة" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحا. - قطار 391 "القاهرة - المنصورة" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرا. - قطار 394 "المنصورة - الزقازيق" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساءً. تعديل تركيب قطارات أرقام "47/54/56/67/66" على خط ركاب "طنطا - المنصورة - دمياط" والعكس كالتالى: - قطار 47 "طنطا - دمياط" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجر. - قطار 54 "دمياط - المنصورة" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحا. - قطار 56 "المنصورة - طنطا" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرا. - قطار 67 "طنطا - المنصورة" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرا. قطار 66 "المنصورة - طنطا" من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساءً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبلى وبحرى.. السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.