صور.. المراكز التكنولوجية بالقليوبية تواصل تلقى ملفات مصالحات البناء

جدة - نرمين السيد - قالت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، إنها المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين بشكل مستمر لتقديم ملفات التصالح بمخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح، مؤكدة إزالة كل المعوقات الموجودة وحلها للتسهيل على المواطنين.





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