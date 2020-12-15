حافظ عليها تلاقيها.. الرى تكرم 40 طالبا فى مبادرة سفراء المياه

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز إنتماء طلبة المدارس فى مصر والاستفادة من جهودهم فى توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وإصدقاءهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها، موضح أن هذه المبادرة ستشمل العديد من فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الاعلاميين "من الهواة والمحترفين"، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجى التعليم الفنى والمهنى، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، وذلك بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصرى.

وفى ضوء نتائج مسابقة "سفراء المياه" لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتى أُطلقت على صفحة مشروع "ستارز" فى وسائل التواصل الاجتماعى، فإنه من المقرر قيام الدكتور عبد العاطى بتسليم 40 طالبا على مستوى الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه.

كما أنه من المقرر إطلاق مبادرة "سفراء المياه المزارعين"، إذ سيسلم الدكتور عبد العاطى 30 مزارعا من رواد الرى الحديث على مستوى الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه المزارعين، فى احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها ... تلاقيها"، والتى أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وتهدف هذه المبادرة للاستفادة من جهود المزارعين الفائزين فى توعية المزارعين المحيطين بهم من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة فى تطبيق نظم الرى الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضى المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن نقل المعرفة من مزارع الى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيدا بجهود المزارعين فى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الرى الحديث، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وستتعاون الوزارة مع مشروع "ستارز" بتغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومختلف وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوى الجمهورية.