صور.. قمة مراكز شباب مصر تناقش أهمية الوعى السياسى الواقع والمأمول

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة اليوم، عُقدت العديد من الجلسات النقاشية المتعلقة بالعديد من المحاور الوطنية المهمة المتمثلة فى ثقافة التنمية وتحديات الأمن القومى وورش العمل بين الشباب المشاركين من مراكز الشباب حول ما يمكن ان يقدموة من افكار ومبادرات من شأنها أن تسهم فى تنمية مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.



عقدت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان "تحصين الشباب بالوعى السياسى والأمنى" وتحدث دكتور رامى عاشور خلالها فى العلوم السياسية والأمن الدولى، وأكد فيها أن مثل هذه الجلسات النقاشية تأتى استكمالا لمجموعة من الندوات التثقيفية والحوارات المجتمعية التى تعقدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتوضيح آليات التثقيفية والتعريفية المتعلقة بضرورة تحصين الشباب بالوعى السياسى والامنى الأمر الذى يؤدى إلى مواجهة كل عدائيات الفكر الاتصالى الخارجى.



وأشار دكتور رامى عاشور ان مناقشة محور الوعى السياسى والأمنى يهدف إلى سماع أفكار كثيرة ورؤى مختلفة من قبل الشباب المشاركين حول هذا الموضوع للخروج بتوصيات عامه هادفة إلى تعريف شباب مراكز الشباب بكيفية تحصين النفس والذات ضد أى عدائيات فكرية خارجية.



وأضاف أن مراكز شباب مصر تمتلك نماذج مضيئة من الشباب فى مختلف المجالات والتخصصات التى يجب الاستثمار فيهم وتعزيز الانتماء والولاء وحب الوطن لديهم لضمان ترسيخ جهودهم وطاقاتهم إبداعاتهم لحماية الوطن والمجتمع.



وأكد عاشور أن لوسائل التواصل الاجتماعى دور عظيم خلال الآونة الأخيرة، وخصوصا وأنها لم تقتصر فقط كنافذة للتواصل بين الأفراد، وإنما باتت تشكل أهم أدوات التأثير فى صناعة الرأى العام وتشكيله وتنشئة الشباب وتثقيفه سياسيا فى مختلف دول العالم لذا يجب على الشباب معرفة أسس التعامل الامن مع هذة الوسيلة الاتصالية العالمية



بينما تطرقت الجلسة الثانية الى عنوان مراكز الشباب - الواقع والمأمول تحدث فيها الدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب الدكتور اشرف موسى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والذى تحدثوا فيها عن دور مراكز الشباب فى تنشئة الشباب وتأهيلهم باحترافية لضمان استثمار جهودهم فى خدمة الوطن.



وأكد الدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أن الهدف العام من هذة الجلسة النقاشية هو وضع خطط وبرامج تساهم فى خلق لغة حوراية وأفكار تنموية تساعد شباب مراكز الشباب فى وضع وتنفيذ الأفكار والمبادرات المتعلقة بتنمية الوطن والمواطن فى مختلف المجالات إلى جانب جذب أفكار واستراتيجيات جديدة يكون الممثل لها فئة الشباب باعتبارهم الركائز الأساسية فى المجتمع.

وأضافت الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية أن وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تهتم كامل الاهتمام بالمراكز والهيئات الشبابية وتسعى على قدم وساق لتطويرها وإتاحة الفرصة لمختلف شبابنا الوجود بها وممارسة الأنشطة والرياضيات المختلفة مما يعود بالنفع على صحة الشباب وقدراتهم العقلية والفكرية والبدنية والثقافية.



يذكر أن القمة تهدف الى تفاعل شباب مراكز الشباب وبناء قادة شباب من أعضاء مراكز الشباب على المستوى المحلى والدولى من خلال تدشين لغة حوراية بينهم، مما يساهم فى تحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات ايجابية على مراكز الشباب، وذلك إلى جانب تكثيف دور شباب مراكز الشباب فى عملية التنمية، بالإضافة إلى تعريف شباب مراكز الشباب بالمنظمات الدولية ودورها على المستويات المحلية والاقيلمية والدولية.

وتستهدف القمة شباب مراكز الشباب خلال المرحلة العمرية من عام 18 وحتى 24 عام حيث يشارك فيها مائة شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية تم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وفق معايير التميز والتفوق بعد تدشين استمارة تسجيل الكترونية واقبال العديد من الشباب الراغبين فى المشاركة.