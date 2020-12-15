فيديو.. سكك حديد مصر تحيى ذكرى عامليها: راحت أرواحهم فداء لعملهم

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة سكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو، يضم أسماء العاملين الذين راحت أرواحهم فداء لعملهم.



جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة سكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو، يضم أسماء العاملين الذين راحت أرواحهم فداء لعملهم. وأوضح الفيديو، أن ظروف العمل القاسية ومخاطره لم تثن عمال سكك حديد مصر عن أداء واجبهم الوظيفى، بلا تقصير أو ادخار لقطرة عرق وإن كان المقابل أرواحهم.

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