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جدة - نرمين السيد - وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وعُطلت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والصرف الصحى، للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
ونشرت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع 3 جهات أخرى هى الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نحو 180 سيارة بالشوارع لشفط تراكمات مياه الأمطار.
وحذر المحافظ المواطنين بضرورة توخى الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا فى حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن موجة الأمطار يصاحبها رياح شديدة جداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح الإسكندرية.. والمحافظ يحذر المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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