الجيزة تبدأ اليوم أكبر حملة تطهير وتعقيم بجميع قطاعات المحافظة

جدة - نرمين السيد - تطلق محافظة الجيزة، اليوم، أكبر حملة تطهير وتعقيم بجميع قطاعات المحافظة، تشترك فيها الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ أحمد راشد، فى بيان صحفى، أن المنشآت التى سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددا من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق المواشى والكنائس والأديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف. بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

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