سعفان : تحصيل 175 ألف جنيه مصري مستحقات عامل مصري بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجاح في صرف مستحقات المواطن المصري " عبد الحميد. ك. ع.أ.ع " وبلغت 42 ألفاً و 397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفا و 947 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع شركة الدفة فرع جدة لحل مشكلة المواطن المذكور وديا ، فاستجابت علي الفور وقامت الشركة باصدار شيك بمستحقات المواطن بمبلغ 42 ألفاً و 397 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 175 ألفا و 947 جنيها مصريا تقريبا إصدار تأشيرة خروج.
وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالى على مساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.
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