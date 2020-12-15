السكة الحديد تعلن المواعيد الجديدة لقطارات "القبلي والبحري" بعد التعديل

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديلات في تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين القبلى والبحرى اعتبارا من اليوم.

وذكر بيان عن الهيئة أن قائمة التعديلات على مواعيد بعض القطارات في الوجين القبلي والبحري شملت، تعديل تركيب قطارى 188 / 187 أكسبرس القاهرة / السد العالي والعكس بعربات روسى بدلا من العربات المميزة بحيث يقوم من:

القاهرة الساعة 6:00 مساءً يصل أسوان الساعة 10:30 صباحآ، ويصل السد العالي الساعة 11:20 صباحآ.

ومن السد العالى يوم 16/12/2020 الساعة 5:20 مساءً ومن أسوان 6:30 مساءً يصل القاهرة 10:45 صباحآ.

اعتبارا من الجمعة المقبل سيتم تعديل تركيب قطارات أرقام 345 و 382 و391 و 394 ركاب الزقازيق المنصورة - القاهرة الليمون (خط الشرق) والعكس بعربات مميزة كالتالى :

- قطار 345 (الزقازيق-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 5:40 فجرآ .

- قطار 382 (المنصورة-القاهرة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحآ.

- قطار 391 (القاهرة-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرآ.

- قطار 394 (المنصورة-الزقازيق) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساءً .

تعديل تركيب قطارات أرقام 47/54/56/67/66 على خط ركاب (طنطا - المنصورة - دمياط) والعكس كالتالى :

- قطار 47 (طنطا - دمياط) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجرآ .

- قطار 54 (دمياط - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحآ .

- قطار 56 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرآ .

- قطار 67 (طنطا - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرآ.

قطار 66 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساءً .