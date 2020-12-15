تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري، في البنوك والصرافات في بداية تعاملات اليوم.
ونظرا لاهتمام المستثمرين في البنوك والبورصات، دوت الخليج يرصد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم.
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020
تتباين أسعار العملات الأجنبية في البنوك المختلفة وفقا لآخر تحديثاتها وفى مقدمتها البنك المركزي والبنك الأهلى المصرى.
تعرف على أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
أسعار العملات اليوم الثلاثاء
سجل الدولار الأمريكى في مستهل تعاملات اليوم 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع.
وارتفع سعر اليورو نحو 18.52 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 20.35 جنيه للشراء، و 20.59 جنيه للبيع.
سجل سعر الفرنك السويسري 17.26 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.99 جنيه للشراء، و 15.19 جنيه للبيع.
سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.
سجل الدرهم الاماراتى 4.3358 جنيه للشراء4.3711 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتى 49.37 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.