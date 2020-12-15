انتهت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بعدما انتهت المباراة الأخيرة من الجولة والتي جمعت بين سموحة وغزل المحلة الصاعد حديثا.
نتائج الجولة
إنبي 0-1 أسوان
طلائع الجيش 1-1 الجونة
الإنتاج الحربي 0-2 سيراميكا كليوباترا
البنك الأهلي 1-1 وادي دجلة
بيراميدز 1-2 الاتحاد السكندري
المقاولون العرب 0-2 الزمالك
المصري 0-0 الإسماعيلي
الأهلي 3-1 مصر المقاصة
سموحة 1-1 غزل المحلة
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5-5-8
استطاعت خمس فرق من ضمن الفرق الـ18 تحقيق الفوز بالجولة الأولى، وهم أسوان، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري، الزمالك، والأهلي.
في المقابل تلقت خمس فرق هزيمتها الأولى بمشوار الدوري، وهم إنبي، الإنتاج الحربي، بيراميدز، المقاولون العرب، ومصر المقاصة.
تعادلت ال8 فرق المتبقية، وهم طلائع الجيش، الجونة، البنك الأهلي، لبمصري، الإسماعيلي، سموحة، وغزل المحلة.
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الصاعدون يكشرون عن أنيابهم
على عكس التوقعات، استطاعت ال3 فرق الصاعدة من دوري الدرجة الثانية أن تخطف النقاط، في أولى جولات الدوري المصري، حيث حقق سيراميكا كليوباترا فوز على فريق الإنتاج الحربي، كما تعادل البنك الأهلي إيجابيا مع الجونة، وبالأأخير تعادل غزل المحلة مع فريق سموحة بنتيجة 1-1.
أصحاب الأرض يفقدون النقاط
في ظاهرة غريبة، لم يستطع أي فريق من الفرق أصحاب الأأرض أن يحقق الفوز، سوى النادي الأهليالذي حقق الفوز على فريق مصر المقاصة بنتيجة 3-1، فيما خسر كل من الإنتاج الحربي، بيراميدز، وإنبي، فيما تعادل كل من طلائع الجيش، والبنك الأهلي، والمصري ، وسموحة.
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ترتيب جدول الدوري
الأهلي
الزمالك
سيراميكا كليوباترا
الاتحاد السكندري
أسوان
غزل المحلة
طلائع الجيش
الجونة
سموحة
وادي دجلة
البنك الأهلي
المصري
الإسماعيلي
إنبي
المقاولون العرب
الإنتاج الحربي
مصر المقاصة
بيراميدز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملامح الجولة الأولى من الدوري المصري .. نادي واحد من أصحاب الأرض حقق الفوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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