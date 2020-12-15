ملامح الجولة الأولى من الدوري المصري .. نادي واحد من أصحاب الأرض حقق الفوز

انتهت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بعدما انتهت المباراة الأخيرة من الجولة والتي جمعت بين سموحة وغزل المحلة الصاعد حديثا.

نتائج الجولة

إنبي 0-1 أسوان

طلائع الجيش 1-1 الجونة

الإنتاج الحربي 0-2 سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي 1-1 وادي دجلة

بيراميدز 1-2 الاتحاد السكندري

المقاولون العرب 0-2 الزمالك

المصري 0-0 الإسماعيلي

الأهلي 3-1 مصر المقاصة

سموحة 1-1 غزل المحلة

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استطاعت خمس فرق من ضمن الفرق الـ18 تحقيق الفوز بالجولة الأولى، وهم أسوان، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري، الزمالك، والأهلي.

في المقابل تلقت خمس فرق هزيمتها الأولى بمشوار الدوري، وهم إنبي، الإنتاج الحربي، بيراميدز، المقاولون العرب، ومصر المقاصة.

تعادلت ال8 فرق المتبقية، وهم طلائع الجيش، الجونة، البنك الأهلي، لبمصري، الإسماعيلي، سموحة، وغزل المحلة.

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