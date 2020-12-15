صور.. رئيس جامعة حلوان يفتتح عددا من المشروعات بكليتى التمريض والصيدلة

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، كليتى التمريض والصيدلة لافتتاح مجموعة من المعامل والمراكز البحثية كأحد مخرجات المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة.





حضر الافتتاح الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى.



وبدأ رئيس جامعة حلوان جولته بزيارة كلية التمريض إذ التقى الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، تلى ذلك افتتاح معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة والتى تواكب أحدث التقنيات العالمية، إذ تحتوى على نماذج تدريب وتقييم والأدوات اللازمة لجميع الإجراءات التمريضية كل التى يتم تدريب الطلبة عليها وهى مزودة أيضا بكاميرات لتدريب الطلاب عن بعد و تسجيل كل الإجراءات بالصوت والصورة خلال عملية التقييم، مما يساهم فى رفع الكفاءة التدريبة لأعضاء هيئة التدريس وتيسير عملية التدريب والتقييم للطلبة وتتيح هذة المعامل أيضا فرصة التدريب المستمر مما يؤهل الطالب لإنجاز المطلوب بخطوات صحيحة فى وقت محدد.



وخلال زيارته لكلية الصيدلة التقى رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، إذ تابع معامل الكلية المحدثة" معمل التحاليل الدقيقة فى المجال الصيدلى" الذى يعد واحدا من المعامل الطلابية والبحثية المهمة و المتخصصة فى التدريب على استخدام أحدث أجهزة التحاليل للمستحضرات الدوائية مما يساهم فى ضبط الصناعات الدوائية ومراقبة الجودة والحد من ظاهرة الغش الدوائى.



وتم تمويل إنشاء المعمل من خلال مشروعات الخطة الاستراتيجية للجامعة من أجل دعم مقومات التعليم الطلابى والبحث العلمى بالكلية، ويقدم المعمل عددا من الدورات التدريبية فى مجال التحليل الدقيق للمستحضرات الطبية، كما تسعى الكلية إلى أن يصبح معملا مرجعيا للتحاليل الدقيقة الخاصة بالمستحضرات الصيدلية و تقديم هذه الخدمة إلى الشركات العاملة فى صناعة الدواء كمساهمة من الجامعة فى تنمية مقومات صناعة الدواء فى مصر.



وتبع ذلك افتتاح وحدة LCMass أو وحدة الفصل الكروماتوجرافى السائل المقترن بمطياف الكتلة "LC-MS" و التى تحتوى على أحدث الأجهزة التى تستخدم فى تحديد مكونات العينات وتقدير كمياتها حتى فى حال تواجدها بكميات ضئيلة جدا وتقدم الوحدة خدماتها للباحثين فى مختلف الجامعات والمراكز البحثية لتحديد مكونات المستخلصات الطبيعية وتحديد التركيب الكيميائى للمركبات المصنعة وغيرها من الاستخدامات التى تخدم تطوير الأدوية بمختلف أنواعها.



كذلك افتتح رئيس جامعة حلوان مركز التميز العلمى بمبنى "و" وهو واحد من عشرين مركز تميز علمى على مستوى الجمهورية قام بتمويلها صندوق العلوم وتنمية التكنولوجيا من خلال مشروعات تنافسية، حيث فاز بهذا المشروع الدكتور سامح سرور، الأستاذ بكلية الصيدلة، ويضم المركز وحدة زراعة أنسجة ومعمل لإنتاج البروتين فى البكتريا ووحدة تنقية البروتينات ووحدة تكوين البلورات ودراستها وكذلك وحدة المعلوماتية الحيوية، كما يحتوى المركز على أحدث الأجهزة لفصل وتنقية البروتينات ودراسة تفاعلها مع الأدوية وتحديد التركيب البلورى للبروتين واستخدام ذلك التركيب فى تصميم أدوية جديدة، وقام المركز خلال التشغيل التجريبى له بعقد عدة ورش عمل تدريبية لشباب الباحثين، كما نشر عددا من الأوراق العلمية فى كبرى الدوريات العلمية الدولية ويتعاون المركز مع عدد من المجموعات البحثية فى أمريكا، انجلترا، بلجيكا، إيطاليا، وفرنسا.