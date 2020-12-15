القوى العاملة: تعيين 1628 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى الغربية

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 1279 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، وخرجت 23 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص.
ووفق بيان، أوضح فتحى دسوقى، مدير المديرية، أنه تم التفتيش خلال نوفمبر على 891 منشآت ( دورى - حملات)، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضرا، وتلقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، وبحث 4 شكاوى أخرى قدمت ورقياً.
أشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه، وعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه لعامل، لسداد مصروفات علاجية لعامل آخر بمبلغ 1940 جنيهاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 14 ألف و940 جنيها لـ 6 عمال من المسجلين بالوحدة.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 577 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 105 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
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