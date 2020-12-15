175 ألف جنيه.. القوى العاملة تحصل مستحقات عامل مصرى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجاح فى صرف مستحقات المواطن المصرى "عبد الحميد. ك. ع. أ. ع" وبلغت 42 ألفا و397 ريالا سعودياً، أى ما يوازى 175 ألفا و947 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان صحفى، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع شركة الدفة فرع جدة لحل مشكلة المواطن المذكور وديا، فاستجابت على الفور وقامت الشركة بإصدار شيك بمستحقات المواطن بمبلغ 42 ألفاً و397 ريالا سعودياً، أى ما يوازى 175 ألفا و947 جنيها مصريا تقريبا وإصدار تأشيرة خروج. وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالى على مساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.

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