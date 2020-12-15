1000 تجمع ريفى جديد.. مدبولى يعلن تفعيل مرحلة جديدة من مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة".

أكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن هذا الاجتماع خاص بتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية دخول ألف تجمع ريفى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.

وأضاف مدبولى أن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة فى المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، غذ سننفذ المشروعات التنموية التى تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز فى كل محافظة، حتى يشعر المواطن فى كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تحديد المراكز المطلوبة لبدء العمل بها، وكذلك التجمعات الريفية بهذه المراكز، وكذا تحديد الأعمال المطلوبة، لسرعة البدء فى التنفيذ، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مشروعات صناعية ومجمعات حرفية بهذه المراكز، وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة، وبرامج لتنظيم الأسرة، وصحة المرأة ، ومحو الأمية، وغيرها، وأنه ستكون هناك متابعة بصورة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم فى الإسراع فى التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.

ولفت إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى ضرورة وجود برنامج زمنى واضح، وخطة لكل مركز سيتم العمل بها، مع الأخذ فى الاعتبار أن العمل فى الـ 45 أو الـ50 مركزًا الجارى تحديدها سيكون بالتوازى، كما ستكون هناك آلية عمل واضحة وفرق للمتابعة بصورة دورية.

وقدمت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضًا حول الخطوات التنفيذية التى تمت فى المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة "1000 تجمع ريفى"، مشيرة إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعا ريفيا، والتى تزيد فيها نسبة الفقر فى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، إذ تم فى العام 2019-2020 إدراج 143 تجمعًا ريفيًا فى الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين فى هذه التجمعات الريفية، وفى العام 2020-2021 تم إدراج 232 تجمعًا ريفيًا باعتمادات مالية تصل إلى 9,59 مليار جنيه.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى: بناء على التكليفات الصادرة عن اجتماع اللجنة الرئيسية لمبادرة "حياة كريمة" خلال ديسمبر الجارى، والتى تضمنت دراسة استهداف عدد من المراكز ضمن قرى مبادرة حياة كريمة؛ بهدف إحداث تكامل على مستوى المركز ككل، تم تشكيل مجموعة عمل بعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لتتولى وضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى والمراكز التى سيتم تطويرها، إلى جانب حصر المشروعات ذات الأولوية التى تحتاج إليها كل قرية، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات.

إلى جانب ذلك، قامت مجموعة العمل بدراسة التدخلات وأنواعها بالقرى والتجمعات الريفية الأكثر فقرًا، والتى شملت تدخلات خدمية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسكن كريم، وبناء وتطوير وحدات، وتدخلات تنموية تمثلت فى حملات لمحو الأمية، والتوعية والثقافة، إلى جانب الرياضة، والتأهيل النفسى والاجتماعى، وتدخلات أخرى إنتاجية متمثلة فى إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهنى، وخلق مشروعات ذات عائد اقتصادى.

كما نوهت المهندسة راندة المنشاوى إلى قيام مجموعة العمل بتقسيم التدخلات المقترحة إلى مستويين، أولهما على مستوى القرى، وتقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعى والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، وثانيهما على مستوى المراكز والتى ستقوم بها الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والإسكان.

وأضافت: بناء على ذلك، تم التوافق خلال الاجتماعات التنسيقية على تشكيل لجنتين رئيسيتين و4 لجان فرعية، وتم اختيار 45 مركزًا بصورة مبدئية، وفق معايير تحديد المراكز الأكثر احتياجًا، التى تتمثل فى نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى، وغيرها من المعايير.

كما استعرضت الجدول الزمنى الأسبوعى المقترح لإنهاء أعمال وضع خطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، والتنوية إلى أن تم تحديد مركزى أبوقرقاص بالمنيا وساحل سليم بأسيوط؛ للبدء الفورى فى الدراسات والأعمال المطلوبة كنموذج يتم تعميمه على باقى المراكز الأخرى.