جدة - نرمين السيد - ورصدت "عدسة دوت الخليج" أولى مراحل الغلق بأماكن إنشاء محطات "ميدان الرماية - الأهرام" ضمن المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى تستمر 5 سنوات، إذ تم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بمحيط ميدان الرماية فى المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ورافق ذلك إجراء عدة تحويلات مرورية.
كما تم إجراء غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وصاحب ذلك أيضا تجهيز تحويلات مرورية بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. غلق جزئى بميدان الرماية وشارع الهرم لبدء المرحلة الرابعة للمترو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.