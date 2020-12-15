صور.. غلق جزئى بميدان الرماية وشارع الهرم لبدء المرحلة الرابعة للمترو

جدة - نرمين السيد - ورصدت "عدسة دوت الخليج" أولى مراحل الغلق بأماكن إنشاء محطات "ميدان الرماية - الأهرام" ضمن المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى تستمر 5 سنوات، إذ تم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بمحيط ميدان الرماية فى المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ورافق ذلك إجراء عدة تحويلات مرورية.

كما تم إجراء غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وصاحب ذلك أيضا تجهيز تحويلات مرورية بالمنطقة.