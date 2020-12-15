مشاكل العمالة المصرية علي مائدة ورشة عمل بوزارة الموارد البشرية السعودية

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه في إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ولنشر الثقافة العمالية فى ضوء قانون العمل السعودي وتعديلاته، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتى تم الإعلان عنها تم المشاركة في ورشة عمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالدمام بحضور مدير فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل ونائب مدير فرع الوزارة محمد الأطرش.

ولفت الملحق العمالي إلي أنه تم خلال الورشة إلقاء الضوء على أبرز تعديلات نظام العمل وعرض لبعض المشاكل التي تواجه العاملين المصريين بالسعودية واقتراحات لحلها مع الاتفاق على نشر الثقافة العمالية لأبناء الجالية المصرية من خلال مكتب التمثيل العمالي بالرياض وقيادات الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية .

وشددت قيادات الجالية المصرية التي شاركت في الورشة ، علي مبدأ أن يعمل الجميع على خدمة العاملين المصريين فى المملكة العربية السعودية بكافة الطرق الممكنة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة.