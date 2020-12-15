التجمع: مجلس النواب 2020 يعكس التنوع والتعددية الحزبية ولن يكون "برلمان الصوت الواحد"

قال الدكتور السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن مجلس النواب لن يكون "برلمان الصوت الواحد"، لأنه يعكس التنوع والتعددية الحزبية، حيث يمثل فيه عدد من الأحزاب عددها نحو 13 حزبا، وفيه خبرات عديدة فى المجالات المختلفة.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "توجد أغلبية في مجلس النواب المقبل لكن حتى الآن لا يوجد برنامج للأغلبية، لكن لو افترضنا أن برنامج الأغلبية هو نفس برنامج الحكومة (20 – 30)، أنا متقبله وأتمنى أن يتم إنجازه".

وتابع "عبد العال": "المعارضة سيتحدد عددها بناء على التحالف الذى سيشكله حزب مستقبل وطن والذى لديه 316 عضوا، وليس كل من هو خارج مستقبل وطن معارضة، فهناك أحزاب موالاة، وهناك مستقلين، والمعارضة ليست بالجملة، وممكن تكون قطاعى حسب الموضوع والقضية والبرنامج، وهناك ممارسة لمواجهة سياسات تطرحها الحكومة وتؤيدها الأغلبية، ولا يوجد برنامج واضح للمعارضة".

وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامجها فى الخمس سنوات الماضية، متابعا :"رؤية مصر 20 – 30، نوافق عليها، لكن برنامج الحكومة قد لا يتوافق تماما مع هذه الرؤية، والمعارضة بكون عايز أساعده وأقدمله بديل لما يطرحه".

واستطرد رئيس حزب التجمع: "هناك أمور تشغلنا جميعا وهى تفكيك منظومة الفساد، وبالتالي هناك تشريعات يجب إعادة النظر فيها للقضاء على الفساد، أما بالنسبة للرقابة على الحكومة فذلك يكون وفقا لبرنامج الحكومة الذى تقدمه إلى مجلس النواب، وأثق أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب سيكون لهم دور مهم في ذلك لأنهم متحررين حزبيا".