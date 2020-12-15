القومى للمرأة يعقد ندوة توعوية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالى

نظم المجلس القومي للمرأة في إطار فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة لقاء توعية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالى، وبدأ اللقاء بترحيب صبرى عوض رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة بالمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي على دورها الفاعل فى تنفيذ برامج ومشروعات داعمة للمرأة والاهتمام بتوعية المجتمع بالدور الصحيح والصورة الايجابية عن المرأة المصرية.

كما استعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس محاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المراة والتى اطلقها ، كذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تم اطلاقها فى مارس 2017، إضافة الي استعراض أهم المبادرات التى نفذها المجلس بهدف رفع وعى المجتمع بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله.

كما تم استعراض دور المجلس فى انشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية ووحدات طبية للمرأة الامنة فى المستشفيات الجامعية الى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التى تنفذها الجامعات خلال حملة الـ 16 يوم، هذا الى جانب الدور الفاعل لمكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات لتلقى الشكاوى على الرقم المختصر 15115.

واختتمت اللقاء هالة الأمين رئيسه وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بتقديم الشكر للمجلس على التعاون المثمر فى توعية العاملين بالوزارة الى جانب دور مكتب شكاوى المرأة فى التعاون لحل مشكلات المرأة العاملة.