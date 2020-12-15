الجدول والطريقة.. طلاب أولى ثانوى والامتحان إلكترونى الأول

جدة - نرمين السيد - الهدف من الامتحان

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية "بدون درجات" لطلاب الصف الأول الثانوى، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، وستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان.

جدول الامتحانات

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا غدا الأربعاء 16 ديسمبر، والرياضيات واللغة الأجنبية الثانية الخميس 17 ديسمبر، والفلسفة والمنطق والفيزياء يوم السبت الموافق 19 ديسمبر، على أن تنتهى الامتحانات يوم الأحد 20 من الشهر الجارى بمادتى التاريخ والكيمياء.

طريقة تأدية الامتحان

يؤدى الطلاب، الامتحان إلكترونيا على التابلت فى المدرسة أو المنزل، عن طريق تسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان، والضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

ثم يدخل الطالب كود الامتحان، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أنه تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص بـ office 365.