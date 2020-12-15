لجنة الطاقة بالنواب توافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - كما وافقت اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى فى احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى.

وتسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعى، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلى.

كما يهدف المنتدى، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمى للغاز، فضلا عن المساهمة فى تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

وتشمل الموافقات، مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة "بى بى مصر" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ايوك برودكشن بى فى" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.