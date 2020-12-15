السكة الحديد تدخل الرقمنة الكاملة وتتيح جميع التذاكر عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - لا تترك الدولة فى الوقت الحالى قطاعا إلا طرقت باب تطويره، والسكك الحديد يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين وتنقل أعداد ضخمة يوميا، لا كان لها أولوية كبيرة من خطوات التنمية والتطوير.





وظهر التطوير الملحوظ فى هيئة السكك الحديد بدخولها الرقمنة الكاملة، فقد أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، طرح جميع مقاعد القطارات المكيفة والروسية الجديدة للحجز إلكترونيا عبر شبكة الانترنت وإلغاء نظام النسبة الذى كان متبع سابقا، بهدف التيسير على جمهور المسافرين ومستقلى القطارات، مع استمرار طرق الحجز التقليدية المتمثلة فى الحجز عبر شبابيك الحجز المتواجدة فى المحطات.



خيارات متعددة

ووفق بيان رسمى، أضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنه أصبح أمام الراكب خيارات متعددة للحجز تذاكر القطارات التى يرغبها، حيث يمكنه الحجز عبر تطبيق حجز القطارات المطروح على الموبايلات الاندرويد واى او اس أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت، بجانب خيار الحجز من شبابيك الحجز بالمحطات.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد: "فى السابق كانت نسبة المقاعد المطروحة للحجز بالانترنت كانت لا تتعدى فى أى حالا من الأحوال الـ 20%.. الآن كافة المقاعد مطروحة للحجز عبر الإنترنت.. أى راكب يمكنه الحجز بالقطار الذى يريد السفر خلاله.. مقاعد أى قطار تظل متاحة للحجز عبر الانترنت حتى موعد قيام هذا القطار".

أوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن الحجز عبر الانترنت غير منتشر وليس عليه إقبال كبير بسبب طبيعة عدد كبير من ركاب وثقافتهم، خصوصا أن هناك الكثير من الركاب لا يحملون بطاقات ائتمانية، مشيرة إلى أن الهيئة تحاول تطوير خدماتها وتحسينها وتوفير الخيارات التى من شأنها تسهل على الركاب للحصول على التذكرة.

الحجز بالموبايل

أشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن حجز التذاكر عبر الانترنت سواء برنامج الحجز عبر الموبايل أو موقع الهيئة الإلكترونى تطبق عليه نفس قواعد الحجز عبر شبابيك الحجز بالمحطات، حيث يتم تدوين على التذكرة المحجوزة إلكترونيا بيانات الراكب من اسمه ورقمه القومى، كما أنه لا يمكن لأى راكب حجز أكثر من 4 تذاكر مثلما يحدث فى شباك الحجز الموجود بالمحطة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن الحجز عبر الإنترنت سواء من خلال تطبيق الحجز المطروح على الموبايلات أو موقع الهيئة الإلكترونى يتطلب من الراكب اتباع عدد من الخطوات من أجل حجز تذكرته، تشمل إنشاء حساب جديد للراكب على ابليكشن الموبايل أو الموقع الإلكترونى فى أول مرة فقط يقبل الراكب على الحجز الإلكترونى.

لفتت هيئة السكة الحديد إلى أنه بعد إنشاء حساب جديد للراكب يمكنه عبر سكشن الحجز الاستعلام عن المقاعد الشاعرة برحلة القطار التى يريد استقلالها من خلال تحديد محطتى القيام والوصول ثم حجز المقاعد التى يرغب بها الراكب، كما أنه يمكنه تقديم الشكاوى والاقتراحات سواء عبر الابليكشن أو الموقع الإلكترونى، ويمكنه رد المقاعد التى تم حجزها عبر الابليكشن واستراد قيمتها وفق نفس قواعد استرداد قيمة التذكرة المعمول بها فى الحجز من خلال شبابيك الحجز بالمحطات.