جدة - نرمين السيد - بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.





وجاء نص مشروع القانون كالآتى: المادة الأولى يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة "ميناء أكتوبر الجاف" شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات "السويدى إليكتريك - دى بى شنكر- السويدى للممتلكات اللوجيستية"، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه. المادة الثانية تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة 30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلى للميناء. المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع لجنة النقل بالنواب لمناقشة مشروع قانون الميناء الجاف بأكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.