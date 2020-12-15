صور.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نجل الشهيد أحمد منسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الطفل حمزة نجل الشهيد البطل أحمد صابر منسى، فى مكتبه بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبى قير فى الإسكندرية.





وحرص عبدالغفار، خلال اللقاء، على اصطحاب الطفل حمزة لحضور طابور عرض طلاب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا، فيما أهداه هدية تذكارية خلال حضور اجتماع اتحادات طلاب الأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية العربية إن تقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء يأتى ردًا للجميل وتقديرًا لدورهم الوطنى، مؤكدًا أن اسم الشهيد الأسطورة سيظل محفورًا فى قلوب ووجدان الملايين بعد أن قدم حياته فداء لمصر.

كان البطل أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، استشهد خلال تصديه لهجوم العناصر الإرهابية فى مربع "البرث" بسيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.

من جانبه، أعرب الطفل حمزة عن رغبته فى استكمال مسيرة والده بالالتحاق بالكلية الحربية، قائلاً: "هو ده هدفى واختيارى".

كان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قرر تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد أحمد منسى، وهو حاليًا طالب بالمدرسة الدولية بالأكاديمية بمنطقة ميامى.